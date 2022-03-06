Владивосток, 6 марта, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В Приморском крае на участке Транссибирской железнодорожной магистрали в ночь на 6 марта сошли с рельсов семь вагонов грузового состава. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Сход вагонов

пресс-служба ДЖД «Сегодня, 6 марта, в 01:46 московского времени на станции Перелётный двухпутного электрифицированного участка Владивосток — Сибирцево Дальневосточной железной дороги (ДЖД) произошёл сход семи вагонов в грузовом поезде. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях».

По данным ведомства, в связи с аварией задерживаются пригородные поезда №6007/6008, №6367/6368.

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет».

В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения. На месте аварии работают восстановительные поезда, прибывшие со станций Ружино и Уссурийск. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, два грузовых вагона сошли с рельсов на железнодорожном пути, примыкающем к станции Волжский Приволжской железной дороги в Волгоградской области.

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