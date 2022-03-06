На Транссибе приостановили движение из-за схода с рельсов грузовых вагонов
Владивосток, 6 марта, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В Приморском крае на участке Транссибирской железнодорожной магистрали в ночь на 6 марта сошли с рельсов семь вагонов грузового состава. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
По данным ведомства, в связи с аварией задерживаются пригородные поезда №6007/6008, №6367/6368.
В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения. На месте аварии работают восстановительные поезда, прибывшие со станций Ружино и Уссурийск. Причины произошедшего устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, два грузовых вагона сошли с рельсов на железнодорожном пути, примыкающем к станции Волжский Приволжской железной дороги в Волгоградской области.
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