Киев, 6 марта, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор в Харькове может быть открыт 6 марта. Соответствующее заявление сделал 5 марта член украинской делегации на переговорах России и Украины, лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своём Facebook.

Gov.ua Давид Арахамия

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Отвечая на комментарии пользователей на своей странице, Арахамия написал, что гуманитарный коридор в Харьков может быть открыт 6 марта.

Напомним, переговоры между Украиной и Россией проходили на территории Белоруссии в Беловежской пуще. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, второй прошёл 3 марта. Во время второго раунда стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан с территории активных боевых действий, а также для доставки продуктов и лекарств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская сторона заявила об ожидании третьего раунда переговоров с Россией.