Красноярск, , 04:01 — REGNUM В воскресенье, 6 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Оттепель

В 07:50 на Театральной площади было — 5 °C.

Ночью с 6 на 7 марта ожидается до +2… +3 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость юго-западного, южного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В понедельник, 7 марта, в Красноярске до +4… +6 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +1… +3 °C, без осадков.

Во вторник, 8 марта, в Красноярске ожидается до +2… +6 °C днём и до −11… −6 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6−9 марта вцентральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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