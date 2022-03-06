Киев, , 03:44 — REGNUM Африканские студенты, проживавшие на Украине, столкнулись с расовой дискриминацией на границе между Польшей и Украиной при попытке покинуть страну, сообщает газета The Washington Post.

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По ее данным, граждане стран Африки и Азии столкнулись с иным отношением пограничников, нежели к белым и украинцам, покидающим страну. Эту информацию подтвердили и международные наблюдатели, в том числе и из Организации Объединенных Наций. Также ряд африканцев сообщили, что им отказали в выезде с Украины по расовому признаку.

При этом издание указывает, что случаи подобной дискриминации являются распространенными на территории Украины. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди уже призвал киевские власти положить конец притеснению негров.