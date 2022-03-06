Киев, 6 марта, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Переговоры с бизнесменом, основателем компании SpaceX Илоном Маском провёл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 6 марта сообщил сам украинский лидер в Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

По словам Зеленского, он выразил благодарность Маску за поддержку Украины и договорился с ним о поставке новой партии систем Starlink. Кроме того, украинский лидер указал, что в разговоре с Маском была затронута тема возможного участия Украины в космических проектах.

Напомним, Маск отправил новые терминалы для обеспечения доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink в Киев, теперь Украина стала одной из стран мира, на территории которой доступны услуги данной системы связи.

При этом миллиардер заявил, что не будет блокировать доступ к российским СМИ в системе Starlink, несмотря на просьбы «некоторых государств», так как является сторонником «абсолютной свободы слова».