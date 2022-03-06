Донецк, , 02:58 — REGNUM Донецкая Народная Республика начала восстанавливать инфраструктуру в освобожденных от нацистских оккупантов территориях, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Жизнь с новой страницы начинается в ряде освобожденных населенных пунктов Тельмановского и Новоазовского районов. Павлополь, Талаковка, Новоселовка, Мирное — в ближайшее время эти поселки будут обеспечены всем необходимым», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в МЧС ДНР уже разработали план по восстановлению инфраструктуры. Пока в вышеуказанных населенных пунктах спасатели выдают гуманитарную помощь мирным жителям. Также в поселках Павлополь и Мирный специалисты уже изучили систему газоснабжения.

В ведомстве подчеркнули, что пока одна из главных проблем — отсутствие электричества в освобожденных населенных пунктах. Пока саперы ведут разминирование дорог и территорий, чтобы позднее ремонтные бригады могли восстановить подачу электроэнергии местным жителям.