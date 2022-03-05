Иерусалим, 6 марта, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Переговоры по иранской ядерной программе обсуждались в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, 5 марта сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Беннет отметил, что Израиль выступает против возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — соглашению между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией по поводу иранской ядерной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила у Вашингтона письменные гарантии того, что российско-иранское сотрудничество после восстановления ядерной сделки не будет сорвано из-за санкций.