Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Вариант развития событий, при котором войска США могут быть введены на территорию Украины, исключать нельзя. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт (от штата Флорида) 5 марта, сообщило издание The Hill.

Рик Скотт Rick Scott's personal Flickr page

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Он отметил, что всегда следует рассматривать все возможные пути. Так сенатор ответил на соответствующий вопрос американской журналистки Греты ван Састерн. Интервью со Скоттом покажут в телепередаче «Full Court Press».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта американский президент Джо Байден в очередной раз заявил, что США не будут направлять свои войска на Украину для противостояния с российскими военнослужащими.

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