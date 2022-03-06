Киев, 6 марта 2022, 01:48 — REGNUM Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины идёт уже больше недели, и сейчас окончательно стало понятно, что киевский режим не стремится установить мир или хотя бы сохранить жизни своих граждан. Об этом пишет Институт РУССТРАТ.

ВСУ
ВСУ
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Сейчас Киев использует собственных граждан в качестве заложников: на подконтрольных российским военным территориях (Мелитополь) продолжается мирная жизнь без репрессий и любого проявления агрессии, там же, где ситуацию контролируют украинские власти — положение прямо противоположное, отмечают эксперты.

Националистические украинские группировки делают из мирных кварталов городов укрепрайоны, устанавливая посреди домов системы залпового огня, оборудуя огневые точки в квартирах многоэтажек, то есть используя гражданских в качестве живого щита. Помимо этого, в очагах нацизма — Харькове и Мариуполе, в последним дислоцируется наиболее жестокие националистические батальоны «Азов"*, «Айдар"* и других, людей буквально заперли в городах, чтобы подвергнуть опасности.

В отличие от «стандартов НАТО», Россия не считает гражданских «неизбежными побочными потерями». Массовая гибель мирного населения недопустима, а потому российским военным предстоит серьезная и крайне тяжелая работа по нейтрализации нацистов без использования тяжелого вооружения.

Стоит помнить, что многие логистические потоки были разорваны, а значит заблокированные в городах люди постепенно остаются без лекарств и предметов первой необходимости. Российское военное ведомство сообщило, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов неонацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места.

Киевский режим действует согласно собственной извращённой логики: чем хуже — тем лучше. Чем больше граждан Украины пострадает, тем более убедительно будут выглядеть обвинения России во «вторжении» и негуманном обращении с украинскими гражданскими. Это означает лишь одно — рассчитывать на гуманизм Киева по отношению к собственным согражданам нельзя.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ