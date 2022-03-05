Вашингтон, 6 марта, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Американская транснациональная корпорация Visa объявила, что приостанавливает работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили 5 марта в пресс-службе организации.

Visa

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В ближайшие дни платежная система прекратить транзакции, и ее карты, которые были выпущены в РФ, не будут работать за пределами страны. Кроме того, карты, которые были выпущены за рубежом, будет невозможно использовать на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная система межбанковских платежей SWIFT предупредила, что 12 марта семь российских юридических лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции, будут отключены от сервиса.

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