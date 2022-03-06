Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли подтвердил отсутствие у НАТО планов по закрытию неба над Украиной. Об этом 5 марта сообщает газета The Washington Post.

Марк Милли

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В интервью латвийским журналистам на военной базе в Адажи Милли пояснил, что в случае объявления бесполётной зоны необходимо обеспечить её соблюдение. Для этого «кто-то должен был бы пойти и сражаться с российскими военно-воздушными силами».

Марк Милли «Это не то желание, о котором генсек НАТО Столтенберг и политическое руководство стран — участниц заявили».

Председатель КНШ также отметил, что в боевой готовности реальных ядерных сил России США не видят «ничего такого необычного», что свидетельствовало бы о повышении их уровня готовности.

Ранее против введения бесполётной зоны над Украиной, грозящей обернутся прямым вооружённым конфликтом с Россией, высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО отвергает просьбу президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба, не желая быть втянутым в конфликт с Россией. Но обещает ввести против Москвы новые санкции.

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