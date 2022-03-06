Париж, , 00:59 — REGNUM Гражданам Франции, находящимся в России, рекомендовано покинуть страну. Об этом говорится в официальном заявлении французского МИД.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Ведомство указывает, что в настоящее время пассажирское сообщение между Францией и Россией затруднено из-за европейских санкций. Также с 8 марта выполнение международных авиаперелетов приостанавливает российский авиаперевозчик «Аэрофлот».

"С учетом нехватки рейсов настоятельно рекомендуется, чтобы граждане Франции, присутствие которых в России не является обязательным, покинули страну, пока это еще возможно», — заявил МИД Франции.

Отмечается, что аналогичные призывы французское внешнеполитическое ведомство уже выпускало 28 февраля и 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта МИД Великобритании призвал британцев покинуть территорию России. При этом Лондон призвал граждан Великобритании уезжать оставшимися коммерческими маршрутами.