Киев, 6 марта, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев погиб в ходе выполнения специальной задачи. Об этом 5 марта сообщило главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

Hrc.az Минобороны Украины

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Уточняется, что в ходе выполнения специальной задачи погибли три разведчика, которые являлись сотрудниками ГУР минобороны Украины. Это Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович. В ведомстве отметили, что погибшие были «профессионалами, преданными своему делу», которые «погибли, защищая Украину».

В свою очередь, депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждал, что Киреев был убит при задержании сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене.

Напомним, Дени Киреев входил в делегацию переговорщиков со стороны Украины в Гомельской области 28 февраля 2022 года.