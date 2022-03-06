Приштина, , 03:26 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 4 марта заявил, что НАТО сотрудничает с Сербией, однако в Приштине все равно ожидают от сербского государства самого худшего. По словам Конюфцы, отношения между Косово и Сербией ухудшились из-за украинского кризиса.

Албанцы из силовых структур Косово SUHEJLO

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца заявил: «Сербия по-прежнему не признает нас как государство, поэтому отношения с Сербией у нас хуже, чем у Украины с Россией».

Напомним, в Косово стали более активно добиваться вступления в НАТО на фоне украинского кризиса.

«Силы безопасности Косово должны добиваться прав на обладание новыми видами вооружений, у Косово должна быть собственная артиллерия, и, конечно, всего этого мы добьемся при сотрудничестве с НАТО». Главк Конюфца

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