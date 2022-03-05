Рим, 6 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. В случае, если специальная военная операция России на Украине продлится долго, экономический эффект для Италии будет серьезным и негативным, с такой оценкой выступили в национальной бизнес-ассоциации Confindustria в субботу, 5 марта.

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Предполагается, что рост ВВП может замедлиться на 0,7%, а инфляция — вырасти до 7%. Причины — «неуверенность» на рынках и рост цен на энергоносители.

Сокращение объемов производства в Италии уже началось (на 0,8% в январе 2022 года, на 0,3% в феврале).