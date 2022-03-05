Одесса, Украина, , 23:54 — REGNUM Подразделения ВСУ подорвали железнодорожный мост, соединяющий Приднестровскую Молдавскую Республику с Одесской областью Украины. Об этом ещё 4 марта сообщили жители поселков Первомайск и Кучурган, расположенных на границе вдоль реки Кучурган.

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Напомним, что с 24 февраля Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Части ВСУ и Нацгвардии Украины оказывают сопротивление Вооруженным силам России, а также ведут планомерное уничтожение гражданской инфраструктуры самой Украины с целью создания гуманитарной катастрофы в этой стране.

Большое количество граждан Украины бежит из страны, однако нацбаты сознательно срывают организацию гуманитарных коридоров, чтобы использовать мирных граждан в качестве живого щита.

Кроме того, части ВСУ подрывают автомобильные и железнодорожные мосты, пытаясь тем самым воспрепятствовать продвижению российских войск.