Рим, 5 марта, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Из-за резкого роста цен на газ и электричество уже в самое ближайшее время могут столкнуться с серьёзными проблемами предприятия целого ряда отраслей в Италии, передает Mediaset в субботу, 5 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Невозможность платить по нынешним тарифам уже привела к остановке нескольких сталелитейных производств, а в отрасли сельского хозяйства неминуем заметный рост цен на продукцию, отмечает издание.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.