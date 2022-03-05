Киев, 5 марта, 2022, 23:36 — ИА Регнум. США рассматривают возможность усилить обороноспособность Украины, сообщает 5 марта пресс-служба украинского МИД по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном на украинско-польской границе.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

МИД Украины отмечает, что глава Госдепа США рассказал при этом о невиданной глобальной поддержке Киева во всем мире.

«Государственный секретарь подтвердил, что США готовы продолжить оборонную поддержку Украины и рассматривают возможности дополнительного усиления ее оборонных способностей. Он обратил внимание на беспрецедентную глобальную волну поддержки Украины в мире», — указано в сообщении украинского МИД.

Уточняется, что переговоры проходили на украинско-польской границе. Кулеба прибыл на них с украинской территории, а Блинкен подъехал из Польши.

Кроме того, заявляет МИД Украины, Кулеба и Блинкен «обсудили способы обеспечения эффективности санкций против России и закрытия любых возможных путей их обхода».