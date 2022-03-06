6 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 01:10 — REGNUM Заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что украинские диверсанты устроили засаду на мобильную группу Росгвардии на территории Запорожской атомной электростанции и спровоцировали пожар, который был локализован, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Обезьяна с оружием Цитата из х/ф «Полосатый рейс». реж Владимир Фетин. 1961. СССР

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"А зачем вообще захватывать АЭС? Там тоже нацисты?» — интересуется Александр А.

Некоторые пользователи с удивлением для себя обнаружили, что российские войска охраняют ядерные объекты на Украине. Подобным гражданам было разъяснено, что президент Украины и вся правящая верхушка этой страны сошли с ума, поэтому нельзя доверять этим властям безопасность атомных электростанций.

«Зеленый решил страну ядерным пеплом уничтожить. У идиота надо забрать ядерную гранату, иначе всем будет плохо», — написал Дмитрий И.

Часть людей убеждена, что на Украине бесчинствует так много неонацистов, что российское руководство приняло правильное решение — вести охрану вокруг украинских атомных электростанций.

«Нацистам Украины плевать на свой народ. Неудивительно, что они готовы подорвать даже АЭС», — считает Вячеслав С.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все ядерные объекты Украины должны быть быстро защищены, чтобы безумные украинские власти не устроили всему миру большую беду. Российские войска пришли на ЧАЭС, с ней всё хорошо. Теперь здесь. Укронацистам доверять нельзя!» — указывает Михаил С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти используют свои ядерные объекты в качестве угрозы для Европы, чтобы манипулировать европейскими странами, власти которых боятся стать жертвой безумных украинских политиков.

«Зеленский с первого дня спецоперации России шантажирует Европу ядерной угрозой. Именно Россия эту ядерную угрозу и устраняет. Если бы не российские солдаты, то кто знает, чем бы всё обернулось», — пишет Виталий Ф.

«Зеленский и Ко же погрозил Европе атомной дубиной. Вот решил воплотить свой план в действие. В итоге бы вся западная Украина и большая часть Европы могла бы превратиться в радиоактивную пустыню. Слава богу, российская армия его остановила», — поделился своим мнением Степан З.

Нашлись и те, кто призывают Европу одуматься и не допустить, чтобы обезумевшая украинская верхушка и её нацистские псы спровоцировали атомную катастрофу.

«Европе пора задуматься, у них под боком находится целая страна-террорист. Вы хоть отдаёте себе отчёт о том, что нацики в отчаянии могут весь мир угробить! Им же терять нечего, их в России казнят или в Донбассе», — отмечает Денис С.

«Обезьяна с гранатой — это страшно. Обезьяна с ядерной гранатой — угроза всемирного масштаба. Россия только что спасла весь мир от последствий очередной аварии на атомной станции. Могли бы отдать ей должное. Европейские лицемеры обязаны нам жизнью», — считает Женя Б.

Напомним, 4 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам о том, что украинские власти предприняли попытку спровоцировать обстрел Запорожской атомной электростанции, которая с 28 февраля занята российскими военными. Отмечается, что украинская диверсионная группа устроила засаду на мобильный патруль Росгвардии для провоцирования ответного огня. В результате огневые точки были подавлены, но диверсанты устроили пожар на территории АЭС, который был ликвидирован. Станция работает в штатном режиме, заключил Конашенков.