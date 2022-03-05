Рим, , 23:31 — REGNUM 6 марта 2022 года завершится срок действия договора о сотрудничестве между итальянской правоконсервативной «Лигой» и «Единой Россией», напоминают итальянские СМИ в субботу, 5 марта.

Маттео Сальвини

Сальвини уже заявил, что соглашение не будет продлено.

Политик, которого на протяжении ряда лет обвиняли в получении «русских денег», после начала специальной военной операции России привез цветы к зданию посольства Италии на Украине и категорически отмежевался от предполагаемой «пророссийскости».

Тем не менее, либеральные европейские СМИ не теряют возможность вспомнить поездку Сальвини в Крым, его слова о том, что этот регион «принадлежит России», и совместные фотографии с Владимиром Путиным.