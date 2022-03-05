Приштина, , 23:24 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 марта выступил на параде Сил безопасности Косово, посвященном годовщине ликвидации признанных в Сербии террористами основателей Армии освобождения Косово Адема Яшари и его сыновей.

Альбин Курти AgronBeqiri

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти положительно высказался о роли Армии освобождения Косово в «освобождении Косово от Югославии». Политик подчеркнул, что «не нужно строить плохой мир. Мы переживаем не горечь завоевания, но радость освобождения».

При этом политик также прокомментировал события на Украине, сказав, что если Украина «не выстоит», то «европейское единство станет невозможным». Он пожелал украинскому государству, чтобы оно «не стало ни Боснией и Герцеговиной, ни Косово», «чтобы там не было этнических чисток, резни и насилия».

Заявление Курти сделано на фоне продолжающейся с 24 февраля российское спецоперации на Украине. Российские войска проводят демилитаризацию.