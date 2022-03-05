Флоренция, Италия, , 23:24 — REGNUM В итальянских СМИ в субботу, 5 марта, появились публикации о якобы принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому вилле в прибрежном городке Форте деи Марми (регион Тоскана, Флоренция).

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В публикациях (подобные появлялись и ранее, а в настоящее время интерес к «украинской» тематике обострился) напоминается, что поселок известен как место, «особо ценимое русскими».

Il Giornale сообщает, что местные жители называют предполагаемый дом Зеленского «домом украинца», что в здании — 15 комнат, в том числе 6 спален, и бассейн во внутреннем саду.

По данным Il Mattino, вилла была приобретена Зеленским за 3,8 млн евро без каких-либо упоминаний об этом факте в декларациях.