Киев, , 23:41 — REGNUM Депутат Верховной рады Леся Василенко 5 марта в прямом эфире на Седьмом телеканала заявила, что в настоящее время в стране не рассматривают вопрос о признании Косово, поскольку сейчас не время думать на эти темы.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по словам Василенко, сейчас для этого неподходящее время.

Добавим, что заявление украинского депутата сделано в момент, когда на Украине силами российских подразделений проводится спецоперация по демилитаризации.

Ранее в Косово заявили о готовности завести собственную артиллерию. В настоящее время в Косово активно требуют вступления в НАТО.

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