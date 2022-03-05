Москва, , 23:19 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за ожидаемой гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Гололедица Дарья Драй © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период до 12:00 понедельника, 7 марта.

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