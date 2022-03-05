Москва, 5 марта, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за ожидаемой гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололедица

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период до 12:00 понедельника, 7 марта.