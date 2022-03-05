СМИ Италии рассказали, как западное оружие попадает на Украину
Рим, 5 марта, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Поставки оружия из западных стран на Украину осуществляются через «безопасные» пункты на украинско-польской границе, сообщает Il Giornale в субботу, 5 марта.
Польша
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"Товар» везут в грузовиках без каких-либо внешних обозначений.
Таким путем на Украину, по данным издания, попадают в том числе и «Джавеллины».