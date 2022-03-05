Флоренция, Италия, , 23:05 — REGNUM 30-летний российский центральный нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сыграть в завтрашнем матче 28-го тура итальянской Серии А 2021/22 с «Вероной». Об этом 5 марта сообщила пресс-служба «фиалок».

Александр Кокорин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч «Фиорентина» — «Верона» состоится завтра, 6 марта, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Кокорин принял участие лишь в шести матчах за «фиалок» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 121 минуту. За отведенное время российский центрфорвард не смог отметиться результативными действиями.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.