Санкт-Петербург, , 22:59 — REGNUM Первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), член совета директоров КХЛ и санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев заявил, что руководство СКА убедило легионеров не покидать клуба из Санкт-Петербурга.

Игроки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

«Не только ведь хоккейный клуб СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения и иностранным, и российским игрокам, поэтому из СКА на сегодняшний день не уехал и никто уезжать не собирается. Опять разрушают фундаментальный принцип — спорт должен быть вне политики и не разъединять, а соединять людей», — цитирует Медведева издание ТАСС.

По итогам досрочно завершившегося регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 СКА, одержав 31 победу и набрав 68 очков, занял третье место в турнирной таблице чемпионата.