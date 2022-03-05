Москва, , 22:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка въезда и пребывания на территории России для иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины. Об этом сообщает 5 марта пресс-служба Кремля.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно документу, въезд лиц с указанных территорий и их выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания может осуществляться без оформления визы по документам, удостоверяющим их личность, в том числе по документам с истёкшим сроком действия.

Уточняется, что данные лица будут иметь право на пребывание в России до 15 дней с даты пересечения государственной границы.

Правительству России поручено принять необходимые меры по реализации положений указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.