Рим, 5 марта, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Общая стоимость вилл, яхт и прочего имущества, конфискованного за несколько дней в Италии у «русских олигархов» — 143 млн евро, передает Mediaset в субботу, 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В списке подвергшихся экспроприациям «олигархов» упоминаются Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Алишер Усманов, а также «Vladimir Roudolfovitch Soloviev». Из всего списка только он представлен с отчеством.

Вопрос о законных основаниях для изъятия собственности в публикациях итальянских СМИ никак не освещается.