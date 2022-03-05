Ростов-на-Дону, , 22:56 — REGNUM Казаки Шахтинского городского казачьего общества «Александровск — Грушевское» (Ростовская область) записали видеообращение, в котором выразили готовность защищать братский народ на Украине.

Конный переход казаков юга России Don-kazak.ru

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«Сегодня, как и много лет назад, донские казаки стоят на защите нашей Родины. И, как в 1941—1945 годах, когда на нас шли нацисты, казаки отбили фашистов. И сегодня неонацисты пытаются диктовать свои условия в нашем братском соседнем государстве — Украине. И туда едут много наёмников с Запада, и они там находят последний свой путь. Мы готовы защищать нашу землю, защищать наших братьев — православных христиан», — отмечают донские казаки.

«Не надо идти на нашу землю. Все, кто приходил на нашу землю, здесь и остались навеки».

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.