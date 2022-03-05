5 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Модест Колеров, , 23:18 — REGNUM События на Украине, которые явно перехватили смертельную и, вероятно, ядерную угрозу против России со стороны Запада с его плацдарма на Украине, стали поводом к буквальному взрыву русофобии на Западе. Русских травят за то, что они русские, а вовсе не потому, что кому-то не нравится политика России. Это — прямая копия массового антисемитизма в Европе, который предшествовал Холокосту. Это — прямое его, к счастью только социальное и политическое, продолжение. Только ядерное оружие России защищает русский народ и народы России от повторного «Холокоста». Но уже сейчас в Европе на русских начинает фокусироваться новая «Хрустальная ночь» — массовых антиеврейских погромов в Германии.

Карл Роберт Бодек и Курт Конрад Лёв. Одна весна. 1941

У этой истории превращения есть два актуальных контекста. Это память о Холокосте и Красной Армии, освободившей европейских евреев от нацистского «окончательного решения еврейского вопроса». И свежие новости о том, во что — при поддержке Европы — бандеровская власть современной Украины пыталась превратить 80-летие массового истребления советских евреев в Бабьем Яру украинскими националистами, уже тогда поступившими на службу гитлеровским оккупантам.

В августе 2009 года, к 60-летию подписания «Пакта Молотова — Риббентропа» между СССР и Германией, Европейский союз приравнял нацизм к коммунизму. Это был акт отрицания решающей роли СССР в победе Антигитлеровской коалиции над Гитлером и утверждения правящей политической русофобии, прямо направленной против современной России. Лицемерие этого акта состоит в том, что других участников коалиции, Великобританию, США и примкнувшую к ней Францию, ЕС никак не уподобил их гитлеровской Германии, хотя именно «Мюнхенский сговор» Великобритании и Франции с Гитлером и Муссолини открыл им финальный путь к господству в Европе. Лицемерие и в том, что именно нынешние идейные наследники гитлеровских коллаборационистов в ЕС из стран Центральной и Восточной Европы составили то большинство, что приравняло нацизм к коммунизму. Лицемерие, наконец, в том, что лжецы-морализаторы из ЕС не приравняли к нацизму сам капитализм и его либеральную риторику, которые на практике были реализованы в людоедском колониализме, расизме и атомной бомбардировке Хиросимы и до сих пор ежедневно реализуются в мировой олигархической диктатуре, которая теперь всё ярче являет себя в коронавирусном и цифровом тоталитаризме.

Взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме. Япония. 1945

Тогда же, в августе 2009 года, при полном молчании Запада президенты России и Израиля подписали совместную декларацию о сохранении памяти о войне и ведущей роли Красной Армии СССР в спасении еврейского народа от окончательного Холокоста.

Теперь Россия и Израиль — почти единственные и почти последние, кто хранит священную память о подлинной войне против Гитлера и жертвах совершённого им геноцида. Теперь мы в России — почти последние в мире, кто хранит священную память о нашей Великой Отечественной войне (центральной части Второй мировой войны), которую уже почти полностью похоронили старые и «новые» европейцы, в большинстве своём — прямые наследники, поклонники и идейные продолжатели гитлеровских коллаборационистов.

Бабий Яр осенью 2021 года под руководством бандеровской власти современной Украины был превращён в прямое издевательство над памятью о Холокосте: посреди фальшивых каждений бандеровская власть пыталась упорно доказать, что память о Бабьем Яре — «советское изобретение» и т. п.

На фоне этих каждений лицемерный Запад, на словах так верно хранящий память о Холокосте, молчал. И мы теперь понимаем — почему. Он, подобно гитлеровской власти, пытался освободить приготовленную на таран против России Украину от «химеры совести».

Читайте ранее в этом сюжете: «А что делать, когда наши придут?» — Бабий Яр, нацисты, бандеровцы и евреи