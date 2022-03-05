Москва, 5 марта, 2022, 22:52 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник ЦСКА и сборной Словении прокомментировал победу московского клуба над «Нижним Новгородом» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 со счетом 1:0.

ФК ЦСКА

«Хорошие эмоции, хорошая игра. Команда счастлива, много побеждаем. Увидим на что мы способны в этом сезоне», — цитирует Бийола издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в двадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.

Бийол выступает за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.