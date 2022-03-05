Москва, , 22:49 — REGNUM 26-летний арендованный из «Эвертона» ивуарийский опорный полузащитник Жан-Филипп Гбамен не намерен досрочно покидать московский ЦСКА.

ЦСКА

«Мы сделали сегодня все, чтобы победить. Какие у меня ожидания от концовки сезона? Мы будем чемпионами. Не планирую ли уезжать? Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем. Останусь ли я на следующий сезон? У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести «красно-синим» максимальное количество пользы», — цитирует Гбамена издание «Спорт-Экспресс».

Арендное соглашение ЦСКА с «Эвертоном» по Гбамену рассчитано до 30 июня 2022 года и не включает в себя опцию выкупа.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах за ЦСКА во всех турнирах, проведя на поле суммарно 266 минут.