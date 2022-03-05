Рим, 5 марта, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Итальянское информагентство Ansa закрывает свой пункт в Москве потому, что в России утверждены законы «о значительных наказаниях за распространение информации, которую власти считают фальшивой», сказано в сообщение агентства, опубликованном 5 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В Ansa отметили, что решение об отъезде принято почти одновременно с представителями целого ряда других западных реакций.

Информагентство продолжит освещать ситуацию в России, но уже на расстоянии, добавили представители Ansa.