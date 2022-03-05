Москва, 5 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 5 марта на официальном сайте Тинькофф Российской Премьер-лиги было опубликовано совместное заявление РПЛ и ФНЛ в связи с исключением из Ассоциации Европейских футбольный лиг (EPFL).

Ben Sutherland Логотип УЕФА

«Ассоциация Европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-лигу и Футбольную Национальную Лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что организации ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборную России от участия во всех соревнованиях под их эгидой.