Приштина, , 22:51 — REGNUM Член демократической партии Косово Беса Кабаши-Рамай 4 марта призвала правительство Косово выделить €100 млн в оборонный бюджет на фоне боевых действий на Украине.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кабаши-Рамай провела пресс-конференцию, в ходе которой назвала «легитимным и необходимым» усиление армии Косово ради поддержания мира и безопасности.

Предполагается, что дополнительные средства в оборонный бюджет будут перечислены из числа €554 млн строки бюджета «капитальные вложения».

Кабаши-Рамай подчеркнула, что Косово стремится к вступлению в НАТО, где требуют, чтобы оборонные расходы составляли не менее 2% ВВП.

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