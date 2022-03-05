Манчестер, Великобритания, 5 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Завтра, 6 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в центральном матче 28-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Mancity.com «Манчестер Сити»

Последнее дерби Манчестера состоялось 6 ноября 2021 года и завершилось уверенной победой «горожан» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Эрик Байи (автогол, 7') и Бернарду Силва (45' Жоау Канселу).

На данный момент «Манчестер Сити» с 21-й победой и 66-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Манчестер Юнайтед», набрав 47 очков, идет тремя позициями ниже.