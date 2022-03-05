Москва, 5 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Ряд мер направлен на снижение рисков необоснованного завышения стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений. Речь идет, в частности о предоставлении возможности выступать пользователями недр на участках недр местного значения (содержащих общераспространенные полезные ископаемые) не только юридическим лицам, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, но и концессионерам.

Определяется понятие технического обслуживания объекта концессионного соглашения, предоставляется возможность заключения концессионных соглашений в отношении объектов незавершенного строительства, также прописывается возможность установления в концессионном соглашении концессионной платы для концессионных соглашений, в которых предусмотрено финансовое участие концедента. Концессионная плата является обязательным условием концессионного соглашения, если не предусмотрено финансового участия концедента, следует из документа.

Предлагается разграничить обязанность концедента по софинансированию расходов концессионера до завершения создания и (или) реконструкции объекта (капитальный грант), которое может быть только частичным (размер капитального гранта не может превышать 80% расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения), и обязанность концедента по возмещению затрат концессионера после завершения создания объекта, то есть на этапе эксплуатации (плата концедента), которое также может быть только частичным. При этом предельный размер финансового участия концедента не может покрывать все расходы концессионера на создание (реконструкцию) и использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.

Отдельной формой финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения устанавливается возмещение недополученных концессионером доходов от использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (обеспечение минимального гарантированного уровня дохода).

Кроме того, поправки предусматривают единое правовое регулирование в части сроков заключения договоров аренды земельных участков независимо от способа инициирования заключения концессионного соглашения.

Планируется введение ряда норм, направленных на совершенствование конкурсных процедур. Так, устанавливается возможность проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в электронной форме на электронной площадке.

Одновременно законопроект предполагает уточнение сроков и порядка рассмотрения публично-правовыми образованиями предложений о заключении концессионных соглашений, поступивших в порядке частной инициативы.