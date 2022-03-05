Бухарест, 5 марта 2022, 22:30 — REGNUM Румыния ни прямым, ни косвенным образом не будет принимать участия в конфликте на Украине. Об этом 5 марта заявил румынский президент Клаус Йоханнис.
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По словам главы государства, по отношение к специальной операции Российской Федерации в соседней стране официальный Бухарест занимает «нейтральную позицию».
При этом на вопрос журналистов, станет ли Бухарест защищать соседнюю Молдавию в случае возникновения конфликтной ситуации в этой стране, Йоханнис ответил, что «Кишиневу сейчас ничто не угрожает».
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