Бухарест, , 22:30 — REGNUM Румыния ни прямым, ни косвенным образом не будет принимать участия в конфликте на Украине. Об этом 5 марта заявил румынский президент Клаус Йоханнис.

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

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По словам главы государства, по отношение к специальной операции Российской Федерации в соседней стране официальный Бухарест занимает «нейтральную позицию».

Йоханнис «Мы исходим из сценария, при котором этот конфликт не будет расширяться. Ни НАТО в целом, ни Румыния в частности не станут вмешиваться в ситуацию на украинской территории. Наша роль сводится к предоставлению убежища всем желающим украинцам, а также оказанию гуманитарной помощи самой Украине».

При этом на вопрос журналистов, станет ли Бухарест защищать соседнюю Молдавию в случае возникновения конфликтной ситуации в этой стране, Йоханнис ответил, что «Кишиневу сейчас ничто не угрожает».

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