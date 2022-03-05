Ливерпуль, Великобритания, 5 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 5 марта «Ливерпуль» в матче Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над лондонским «Вест Хэмом». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:0.

Екатерина Лаут Садио Мане

Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил 29-летний фланговый нападающий сборной Сенегала Садио Мане после передачи Трента Александер-Арнольда.

Желтые карточки: Крейг Доусон 32', Диогу Жота 89', Садио Мане 90+4'.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Тим Вуд | Кевин Френд | Даррен Ингланд.

Статистика матча («Ливерпуль"/ «Вест Хэм»)

Удары 19/13

Удары в створ 5/5

Владение 69%/31%

Угловые 4/6

Нарушения 6/7

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Кейта (Милнер, 90'), Мане, Диас, Салах (Жота, 79').

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Форналс, Соучек, Влашич (Нобл, 61'), Лансини, Боуэн (Бенрахма, 53'), Антонио.

На данный момент «Ливерпуль», набрав 63 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От первого места, которое занимает «Манчестер Сити», подопечных Юргена Клоппа отделяет три очка.