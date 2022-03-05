Плоешти, , 22:24 — REGNUM Житель уезда Прахова (область Валахия на юге Румынии) оштрафован за умышленное использование звука зенитной сигнализации во время езды на автомобиле в пределах населенного пункта. Об этом 5 марта сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Штраф Fas.gov.ru

По предварительной информации, мужчина записал на информационный носитель символы оповещения воздушной тревоги и транслировал их из динамиков своей машины. Это вызвало панику среди местного населения.

Прибывшая на место происшествия полиция временно конфисковала ретрансляционное устройство и сам автомобиль. Сумма штрафа за нарушение общественного спокойствия составила три тысячи леев ($663).