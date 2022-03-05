Брюссель, , 22:19 — REGNUM Более 1,2 млн беженцев с Украины уже прибыли на территорию Евросоюза, но их число многократно вырастет в ближайшее время, заявила 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что что все эти люди нуждаются и будут нуждаться в немедленной помощи ЕС.

При этом фон дер Ляйен отметила роль Молдавии в деле помощи беженцам с Украины, напомнив, что ЕС выделил Кишиневу на эти цели €500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Евросоюз объявил о временном порядке защиты украинских беженцев, позволяющем им проживать в странах ЕС от 12 до 36 месяцев с правом на временный вид на жительство, работу, жилье, медобслуживание и доступ к школьному образованию для детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии назвали число прибывших в страну украинских беженцев