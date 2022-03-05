Рим, , 22:18 — REGNUM С конца февраля по настоящее время на территорию Италии въехали 11 323 гражданина Украины, сообщили в министерстве внутренних дел в субботу, 5 марта.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Приехали 5620 женщин, 1198 мужчин и 4505 несовершеннолетних граждан.

В основном приехавшие направляются в Рим, Милан, Болонью или Неаполь, где у них есть родственники или знакомые, отметили в министерстве.

По данным МВД, в настоящее время на территории Италии находятся около 248 тысяч граждан Украины, в том числе около 190 тысяч женщин.