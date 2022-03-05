В Италию приехали 11 тысяч граждан Украины
Рим, 5 марта, 2022, 22:18 — ИА Регнум. С конца февраля по настоящее время на территорию Италии въехали 11 323 гражданина Украины, сообщили в министерстве внутренних дел в субботу, 5 марта.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Италия
Приехали5620женщин, 1198мужчин и 4505несовершеннолетних граждан.
В основном приехавшие направляются в Рим, Милан, Болонью или Неаполь, где у них есть родственники или знакомые, отметили в министерстве.
По данным МВД, в настоящее время на территории Италии находятся около 248 тысяч граждан Украины, в том числе около 190 тысяч женщин.