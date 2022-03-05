Ницца, Франция, 5 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. «Нирцца» в матче 27-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет в «Ницце» на стадионе «Альянц Ривьера», а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Psg.fr ПСЖ

Бригада арбитров: Вилли Делажо | Филипп Жанне | Эрван Фенжан.

Стартовые составы команд:

«Ницца»: Вальтер Бенитес, Данте, Флавиус Данилюк, Жан-Клер Тодибо, Мелвин Бар, Пабло Росарио, Марио Лемина, Кефрен Тюрам, Джастин Клюйверт, Каспер Долберг, Амин Гури.

«Пари Сен-Жермен»: Кейлор Навас, Маркиньос, Хуан Бернат, Абду Диалло, Тило Керер, Марко Верратти, Данилу Перейра, Джорджиньо Вейналдум, Неймар, Анхель Ди Мария, Лионель Месси.

На данный момент парижский клуб, одержав девятнадцать побед и набрав 62 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с 46-ю очками идет двумя позициями ниже.