Москва, , 22:14 — REGNUM Законопроект, направленный на структурирование требований законодательства в части движения по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство наделяется полномочиями по утверждению Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также закрепляется состав таких правил.

Проектом федерального закона предусматривается значительное упрощение для заявителя процедуры выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам такого вида транспорта. Специальное разрешение является подтверждением возможности безопасного движения сверхнормативного транспортного средства по маршруту.

При этом в правительстве отмечают, что движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств относится к исключительным перевозкам и не должно носить массового характера.

Разрешение будет выдаваться в электронной форме. Закрепляется статус системы выдачи специального разрешения, а также Федерального реестра специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и личного кабинета перевозчика.

Проектом федерального закона также предусматривается закрепление положения о том, что обеспечение специальных мер, реализация которых необходима для движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, обеспечивается лицом, в интересах которого осуществляется движение таких транспортных средств.

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