Мадрид, , 22:08 — REGNUM 5 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 27-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Составы команд:

«Реал» (расстановка 4−3-3): Тибо Куртуа — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди — Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Каземиро — Родриго, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Реал Сосьедад» (расстановка 3−4-2−1): Ремиро Алекс — Игорь Субельдия, Робен Ле Норман, Йон Пачеко — Хосеба Сальдуа, Асьер Ильярраменди, Андони Горосабель, Микель Мерино — Микель Оярсабаль, Давид Сильва — Александер Исак.

Последний матч «Реала» и «Реал Сосьедада» завершился уверенной победой «сливочных» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе мадридского клуба отметились Винисиус Жуниор (47' Лука Йович) и Лука Йович (57' Каземиро).