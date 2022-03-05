София, , 22:06 — REGNUM За последние десять дней в Болгарию прибыли около 25 тысяч украинцев, покинувших пределы родины из-за обострения общественно-политической ситуации на Украине. Об этом 5 марта со ссылкой на Управление пограничной полиции Болгарии сообщила софийская газета «Дума».

Автобусы с беженцами Mil.ru

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Согласно официальной информации, основное количество переселенцев с Украины въехало на территорию Болгарии из соседней Румынии. При этом на данный момент за предоставлением статуса беженца обратились всего 73 человека.

Согласно болгарскому законодательству, украинские граждане могут находиться на болгарской территории без виз и оформления дополнительных документов не более 90 дней. После этого соискателю гуманитарного убежища необходимо будет заполнить соответствующие документы в Государственном агентстве по делам беженцев при Совете министров Болгарии.

Напомним, ранее власти Болгарии объявили о намерении принять до 30 тысяч украинских переселенцев. Для этого София планирует выделить до $1 млн.

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