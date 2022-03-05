Рим, 5 марта, 2022, 22:02 — ИА Регнум. 5 марта в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче 28-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Аталантой» из Бергамо со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 32-й минуте встречи забил 24-лений таранный форвард «Ромы» и сборной Англии Тэмми Абрахам после передачи Николо Дзаньоло. Две красные карточки получили Мартен де Рон и Генрих Мхитарян, а матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой.

Статистика матча («Рома"/ «Аталанта»)

Удары 13/7

Удары в створ 4/4

Владение 35%/65%

Угловые 6/3

Нарушения 18/14

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Кумбулла, Карсдорп (Ибаньес, 83'), Кристанте, Пеллегрини (Оливейра, 84'), Дзаньоло (Верету, 74'), Залевский (Винья, 62'), Мхитарян, Абрахам (Афена-Гьян, 83').

«Аталанта»: Муссо, Паломино (Джимсити, 81'), Демирал, Хатебур, Дзаппакоста (Пеццелла, 21'), Копмейнерс (Малиновский, 60'), де Рон, Фройлер, Пессина (Бога, 60'), Миранчук, Пашалич (Мурьель, 46').

«Рома», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 47 очков, обошла «Аталанту» и поднялась на пятую позицию. «Аталанта» с тем же количеством очков опустилась на шестую строчку.